Sommerbilderrätsel: Eine Reise durch die schönsten Schlösser der Region

Von prächtigen Bauten bis zu fast vergessenen Schönheiten: In der Region gibt es viele Orte, die an vergangene Zeiten erinnern. Einige stellen wir diesen Sommer vor.

Jedes Haus erzählt eine Geschichte. Welche Einflüsse hatten die Hausbesitzer? Welche Hobbys, welche Pläne? All das lässt sich aus der Architektur und Planung eines Hauses herauslesen. Das gilt natürlich auch für die Schlösser, die wir im Rahmen dieser großen Reise durch die Region kennenlernen. Die Gemäuer und kunstvolle Ausstattung der Schlösser erzählen vom Aufstieg und Fall von Dynastien. Sie erzählen von schier unendlichem Reichtum und wie dieser mehrere Generationen überdauert. Viele der Herrschaftsgeschlechter, die sich mit einem solchen Prachtbau verewigt haben, haben deshalb auch Grabanlagen in der Nähe der Schlösser errichtet. Eine solche Familiengruft ist der Schlüssel zu diesem Bilderrätsel.

Über die kommenden Wochen können Sie einige der interessantesten und besterhaltenen Schlösser der Region Donau-Iller genauer kennenlernen. Dazu veröffentlichen wir jeden Mittwoch ein Bilderrätsel. In jedem Schloss hat unsere Redaktion eine Detailaufnahme geschossen, einen Gegenstand etwa oder ein charakteristisches Baumerkmal. Sie können anhand dieses Bildes miträtseln, welches der vielen historischen Baudenkmäler wir Ihnen vorstellen wollen. Donnerstags gibt es dann immer die Auflösung. Ralph Manhalter, Mitarbeiter unserer Redaktion und Vorsitzender des Vereins für Heimatpflege Illertissen und Umgebung, erzählt die Geschichten aus der Geschichte der Schlösser.

Rätselfrage: Die Familiengruft welcher Schlossbesitzer liegt in diesem Dorf?

Mit unserer Schlösserreise haben wir das Patrizierschloss in Neubronn im Leibital bereist, das Fuggerschloss in Babenhausen im Unterallgäu und das Schloss der Familie Vöhlin in Illertissen. Die Schlösser bezeugen einen Reichtum an Herrschaftsstrukturen, für den die Region zwischen Iller und Donau bekannt ist.

In einem Dorf etwa zwei Kilometer südlich der Schlossanlage, die wir suchen, liegt die Familiengruft der Schlossherren und -damen. Wer kann anhand dieser Panoramaansicht des Dorfes erraten, welches Schloss wir hier morgen vorstellen?