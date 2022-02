Landkreis Neu-Ulm/Unterallgäu

18:30 Uhr

Viele Mitarbeiter krank: So wirkt sich Omikron auf die Firmen der Region aus

Bei Wieland - das Bild zeigt den Standort Vöhringen - fallen derzeit so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus, wie noch nie in dieser Pandemie.

Plus Rekorde bei der Zahl der Corona-Infektionen treffen auch die Unternehmen. Viele Angestellte müssen in Quarantäne. Wie gelingt es, Betriebe am Laufen zu halten?

Die aktuelle Corona-Welle mit Rekordwerten bei den Neuinfektionen macht sich an hohen Krankenständen bei Unternehmen bemerkbar. Doch selbst wenn Corona-Infizierte keine Symptome haben, müssen sie in Quarantäne. In zahlreichen Unternehmen, beispielsweise in Produktionsbetrieben, können Beschäftigte dann nicht einfach ins Homeoffice ausweichen. Wir haben bei Unternehmen in der Region nachgefragt: Wie stark wirken sich Personalausfälle auf den jeweiligen Betrieb aus? Welche Strategien haben sie, um die Beeinträchtigungen auszugleichen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

