Virtuelles Christbaumloben: Das sind die drei Gewinner

Wir haben die schönsten Weihnachtsbäume in der Region gesucht - Sie haben entschieden. Das sind die Sieger des virtuellen Christbaumlobens 2023/24.

In den meisten Haushalten werden in den kommenden Tagen die Tannennadeln auf dem Wohnzimmerboden zusammengekehrt und die Glaskugeln wieder im Schrank verstaut. Die Christbäume haben während der Weihnachtszeit Freude bereitet - und nun allmählich ausgedient. Zu Ende gegangen ist am Tag vor Dreikönig auch das virtuelle Christbaumloben unserer Redaktion. Wir haben die schönsten Bäume im Landkreis Neu-Ulm und im angrenzenden Unterallgäu gesucht. Sie durften in einem Online-Voting abstimmen und Ihre Favoriten wählen. Das sind die drei Gewinner-Bäume:

Der mit Kugeln, Sternen und Lichtern üppig geschmückte Baum von Elke Kraus aus Illertissen hat am meisten Anklang gefunden und ist mit mehr als 500 Stimmen der Sieger des Votings. Die Kugeln erinnern an Schneebälle und an eine weiße Weihnachtszeit, findet die Besitzerin.

Weiße Weihnacht ist das Motto bei Elke Kraus aus Illertissen. "Ich finde meinen Baum wunderschön, da die Kugeln an Schneebälle erinnern... an eine weiße Weihnachtszeit." Foto: Elke Kraus

"Bringt Kinderaugen zum Leuchten": So hat Familie Preuß aus Vöhringen ihren Christbaum beschrieben, den funkelnde Lichter und Kugeln zieren. Er landete auf dem zweiten Platz.

"Bringt Kinderaugen zum Leuchten", sagt Familie Preuß aus Vöhringen über ihren Christbaum. Foto: Preuß

Den dritten Platz belegt der Christbaum von Marion Krauss aus Illereichen - mit einem silbernen Stern an der Spitze und gold-glitzernden Lichtern und Kugeln an den Ästen.

Eine klassische Schönheit ist der Baum von Marion Krauss aus Illereichen. Foto: Marion Krauss

Es ist Tradition, dass sich die Besitzerinnen und Besitzer für das Lob ihres Christbaums mit einem Schnaps bedanken. Bei uns ist es andersherum: Die Gewinner bekommen Flaschen mit Hochprozentigem, die die Brennerei Birkle aus Weißenhorn für den Wettbewerb zur Verfügung gestellt hat. Sie dürfen ihren Gewinn ab Montag in der Redaktion der Illertisser Zeitung, Marktplatz 11 in Illertissen, abholen. Danke allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern fürs Mitmachen! (stz)

