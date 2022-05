Landkreis Neu-Ulm

18:00 Uhr

Unternehmerinnen machen Mut zur Führungsposition: "Mädels, traut euch!"

Plus Noch immer gibt es wenig Frauen in Führungspositionen, vor allem im Handwerk. Woran liegt das? Das sagen Unternehmerinnen aus dem Landkreis Neu-Ulm dazu.

Von Laura Mielke

Im Landkreis Neu-Ulm sind 27 Prozent der Personen in Führungspositionen weiblich. Das belegt eine Studie der IHK Schwaben. Weniger als ein Drittel also. Der größte Anteil ist im Reise- und Gastgewerbe tätig, die wenigsten in Industrie- und Bauunternehmen. Unternehmerinnen aus der Region geben einen Einblick, wie sie den Weg nach oben empfunden haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

