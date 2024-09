„Verbindung fällt aus“: Das waren die Probleme auf der Zugstrecke Ulm–Memmingen

Kommt der Zug oder kommt er nicht? Das mussten sich am Montagabend viele Menschen fragen, die von Illertissen nach Ulm fahren wollten. Aus zehn Minuten Verspätung wurden erst 15, dann 20 – bis die Wartenden in einer Durchsage schließlich darüber informiert wurden, dass die Verbindung ausfällt. Zum Frust der Pendlerinnen und Pendler kam es am Dienstag erneut zu Verspätungen. In den vergangenen Monaten und Jahren häuften sich immer wieder die Beschwerden von Fahrgästen; im Juli war die Zahl der Ausfälle besonders hoch. Kommt das jetzt wieder häufiger vor?

Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Anfrage erklärt, kommt es im Dieselnetz Allgäu aufgrund von längeren Fahrzeugreparaturen und fehlendem Personal in den Werkstätten zu Zugausfällen. Betroffen seien davon aber nur die Linien RE7 von Nürnberg nach Lindau und RB94 von Kempten nach Hergatz. Die Züge der Linie RE75, die zwischen Ulm und Immenstadt fahren, „sind davon aktuell aber nicht betroffen und verkehren wieder ohne Einschränkungen“, ergänzt die Sprecherin. Die Verspätungen Anfang der Woche hatten andere Gründe.

Störung auf der Zugstrecke zwischen Illertissen und Vöhringen

Tagsüber fuhren die Züge der Illertalbahn am Dienstag bis auf einzelne Verspätungen weitgehend regulär. Am Abend kam es allerdings zu Teilausfällen und Verspätungen. Grund dafür war laut der Bahn-Sprecherin ein defektes Stellwerk. Die Störung sei jedoch behoben, entwarnt sie: „Die Züge fahren wieder ohne Einschränkungen.“

Grund für die massiven Verspätungen und Teilausfälle am Montag war dagegen eine Fahrzeugstörung der Linie RE 75 auf der Strecke zwischen Illertissen und Vöhringen, erklärt die Sprecherin. Auch ein Ersatzverkehr mit Bus wurde eingerichtet. Das konnte man am Montag zwar auch in der DB Navigator App erfahren, nicht aber durch die Anzeigetafel am Gleis. Die meisten Leute blieben deshalb an Ort und Stelle – zum Glück. In der Ferne war irgendwann ein roter Punkt zu erkennen, der langsam aber sicher größer wurde, und sich schließlich als die lang ersehnte RE75 Richtung Ulm Hauptbahnhof herausstellte.