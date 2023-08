Vier Kreismuseen beteiligen sich am Pilotprojekt „Kultur-Pass“

18-Jährige können in der Kulturszene auf Entdeckungstour gehen, auch im Landkreis Neu-Ulm. Der Bund stellt ihnen dafür ein Budget zur Verfügung.

Auch die vier Museen des Landkreises Neu-Ulm beteiligen sich am Projekt „Kultur-Pass“ der Bundesregierung. Kulturreferentin Franziska Honer hat das Museum für bildende Kunst in Nersingen-Oberfahlheim, das Bayerische Bienenmuseum in Illertissen, das Klostermuseum in Roggenburg und den Archäologischen Park in Kellmünz registriert. Das teilt das Landratsamt Neu-Ulm mit. Mit dem Kultur-Pass können alle jungen Menschen, die 2023 ihren 18. Geburtstag gefeiert haben oder noch feiern werden, auf kulturelle Entdeckungstour gehen. Der Bund stellt ihnen dafür ein Budget von 200 Euro zur Verfügung. Die Jugendlichen haben freie Wahl, wie sie ihr Budget einsetzen.

Auch Landrat Thorsten Freudenberger regt zu einem Besuch der vier Einrichtungen im Landkreis ein: .„Unsere Angebote sind nicht nur attraktiv, sondern besonders budgetschonend, denn alle vier Museen des Landkreises verlangen keinen Eintritt. Wir wollen sie noch bekannter machen“, sagt er. Zum Hintergrund: Der Kultur-Pass soll nicht nur junge Menschen unterstützen, sondern auch die Kultureinrichtungen. Viele wurden hart von der Corona-Pandemie getroffen und kämpfen immer noch darum, ihr Publikum zurückzugewinnen. Ziel ist es, durch den Kultur-Pass die Nachfrage in den Einrichtungen zu stärken und ihnen zu ermöglichen, neues Publikum anzulocken.

Regionale Kulturanbieter können sich auf www.kulturpass.de registrieren

In seiner Pressemitteilung informiert das Landratsamt noch einmal, wie der Kultur-Pass funktioniert. Alle Jugendlichen, die in Deutschland leben und heuer 18 Jahre alt wurden oder werden, erhalten vom Bund ein Budget in Höhe von 200 Euro. Laut Statistischem Bundesamt sind das etwa 750.000 Personen. Das Budget können die Jugendlichen von ihrem 18. Geburtstag an über die Kultur-Pass-App oder -Website einlösen. Dafür benötigen sie nur ihren elektronischen Identitätsnachweis (eID).

Kulturanbieter können sich auf der Plattform www.kulturpass.de registrieren und dort beispielsweise Konzerte, Theater- und Kinovorstellungen angeben. Das Angebot umfasst auch Eintrittskarten für Museen, Ausstellungen oder Parks sowie Bücher, Tonträger oder Musikinstrumente. Die Registrierung ist beschränkt auf lokale Kulturanbieter. Große Verkaufsplattformen und Online-Versandhändler sind ausgeschlossen. (AZ)