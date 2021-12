Virtuelles Christbaumloben: Schicken Sie uns Ihre Fotos!

Wer hat den schönsten Weihnachstbaum in der Region? Das wollen wir bei unserem Fotowettbewerb herausfinden. Es gibt auch etwas zu gewinnen.

Die Feiertage sind gerade vorbei, doch die Weihnachtsbäume schmücken noch immer die Wohnzimmer in vielen Haushalten. Wie schon im vergangenen Jahr wollen wir herausfinden, wo der schönste Baum steht und veranstalten wieder ein virtuelles Christbaumloben für unsere Leserinnen und Leser.



Und das geht so: Schicken Sie uns ein Bild von Ihrem geschmückten Christbaum - ob traditionell mit Kugeln und Lametta, bunt blinkend nach US-amerikanischem Vorbild, ob mit Familienerbstücken an den Zweigen oder witzigen modernen Ornamenten. Wir sind gespannt auf die Fotos, die wir in einer Bildergalerie auf unserer Internetseite veröffentlichen.

So funktioniert das virtuelle Christbaumloben

Beim Loben selbst kann jeder mitmachen, egal ob er einen Baum in der Wohnung stehen hat oder nicht. So funktionierts: Nehmen Sie - allein oder mit der Familie - ein Kaltgetränk zur Hand und klicken Sie sich durch die Bilder. Loben Sie tüchtig die Bäume unserer Leserinnen und Leser und prosten Sie den Schmückern aus der Ferne zu. Entscheiden Sie dann im Voting, welcher Christbaum Ihnen nun am besten gefallen hat. Trotz Pandemie und reduzierten Weihanchtsbesuchen im Freundes- und Verwandtenkreis rücken so alle doch ein Stückchen zusammen - auch wenn es nur virtuell ist.

Die drei Gewinnerinnen oder Gewinner aus unserer Abstimmung bekommen als Preis einen Likör in winterlicher Geschmacksrichtung, der von der Brennerei Feller aus Regglisweiler gesponsert wird. Schicken Sie uns Ihr Christbaumfoto an redaktion@illertisser-zeitung.de - wir sind gespannt. (fwo)