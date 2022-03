Volkshochschule bietet kostenlose Sprachkurse für Menschen aus der Ukraine an

Die Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm hat kurzfristig zwei Online-Seminare auf die Beine gestellt. Außerdem gibt es weitere Hilfestellungen.

Die Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm reagiert mit mehreren Angeboten auf die aktuelle Situation in der Ukraine und bietet dabei unter anderem Hilfe für Geflüchtete und Helferinnen und Helfer an.

Zwei kostenfreie Sprachkurse sind dazu neu ins Programm mit aufgenommen worden: Ukrainisch - für Anfänger (Курси української мови) startet als Online-Kurs am Samstag, 26. März. Von 10 bis 12 Uhr kann man an dem E-Learning teilnehmen. Курс німецької мови (Deutsch für Anfänger) wird als kostenfreier Online-Kurs am Mittwoch, Freitag und Montag ab dem 23. März angeboten, auch er findet von 10 bis 12 Uhr statt.

Volkshochschule im Kreis Neu-Ulm hat Hilfsangebote zusammengestellt

Über die Webseite der Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm gibt es zudem weitere Angebote: So ist die Aufzeichnung des Vortrags "Die Geschichte der russisch-ukrainischen Beziehungen" dort abrufbar. Darin zeichnet die Professorin für Osteuropäische Geschichte an der Universität Münster den bis ins Mittelalter zurückreichenden Konflikt nach und nimmt dabei auch die Geschichte des russischen Imperialismus in den Blick.

Außerdem hat die Volkshochschule Informationen über die Möglichkeiten der Unterstützung zusammengetragen und potenzielle Ansprechpartner zusammengestellt. Zudem gibt es auf der Seite nützliche Links für Eltern, die Kindern die aktuelle Lage erklären möchten. (AZ)