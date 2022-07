Landkreis Neu-Ulm

18:00 Uhr

Judenstern mit "Nicht geimpft": 56-Jährige wegen Volksverhetzung verurteilt

Eine Frau aus dem südlichen Landkreis Neu-Ulm veröffentlichte strafbare Inhalte auf Facebook. Offenbar dachte sie nicht darüber nach, was sie da tat.

Von Jens Noll

Welche Konsequenzen es haben kann, wenn Menschen unüberlegt strafbare Inhalte auf Facebook verbreiten, hat eine Frau aus dem südlichen Landkreis am Amtsgericht Neu-Ulm erfahren. Der 56-Jährigen wurde Volksverhetzung in zwei Fällen vorgeworfen, einmal in Tateinheit mit Verleumdung und Beleidigung, sowie ein Fall von Beleidigung.

