Vorgegaukelte Liebe: Frau überweist Geld an Betrüger

Schon sechs Fälle von sogenanntem Liebesschwindel wurden in diesem Jahr im Landkreis Neu-Ulm bekannt. Jüngst fiel eine 62-Jährige auf die Masche herein.

Eine Frau aus dem Landkreis Neu-Ulm ist auf Liebesbetrug im Internet hereingefallen und hat eine Menge Geld verloren. Wie die Polizei berichtet, wurde die 62-Jährige über eine Kontaktplattform von einer unbekannten Person angeschrieben. In den vergangenen zwei Wochen wurde ihr vorgegaukelt, dass am anderen Ende des Chats ein Mann sitzen würde, der sich derzeit in Australien befindet.

Weil er zu der Frau nach Deutschland kommen und bei ihr einziehen wolle, müsse er zwei Koffer vorab nach Deutschland schicken, hieß es. Um das zu ermöglichen, sollte die 62-Jährige einen niedrigen vierstelligen Betrag auf ein Konto eines Kurierdienstes überweisen - was sie auch tat. Erst danach kam bei ihr der Verdacht auf, dass es sich um Betrug handeln könnte. Sie schaltete die Polizei ein. Die Überweisung ließ sich allerdings nicht mehr annullieren.

Betrüger nutzen die Suche nach der großen Liebe im Internet aus

Die Masche ist als "Love Scamming" bekannt. Auf der Suche nach der großen Liebe versuchen viele über das Internet andere Menschen kennenzulernen. Das machen sich auch Betrüger zunutze. Sie sprechen über soziale Netzwerke, Dating-Portale, aber auch immer mehr über Messengerdienste Personen an und täuschen ihnen eine Beziehung vor, um Geld zu ergaunern. In vielen Fällen operieren die Täter aus dem Ausland. Allein im Landkreis Neu-Ulm gab es laut Polizei im vergangenen Jahr acht Fälle, in diesem Jahr zählt die Polizei schon sechs Fälle. (AZ)

