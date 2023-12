Vorschau 2024: Das bringt das neue Jahr in der Region

Plus Feste, Wahlen, Jubiläen und Einweihungen: Nächstes Jahr tut sich einiges im Kreis Neu-Ulm und drumherum. Ein Überblick über Termine und Ereignisse.

Nur noch wenige Stunden, dann ist das Jahr 2023 Geschichte. Was 2024 alles bringen wird, liegt ungewiss in der Zukunft – aber es gibt schon eine ganze Reihe von Terminen und Ereignissen, die im neuen Jahr geplant sind. Unsere Redaktion hat eine Auswahl für die bevorstehenden Monate zusammengestellt – es wird gewählt und gefeiert, eröffnet und eingeweiht.

Entsorgung: Für Haushalte und Betriebe in Altenstadt, Oberroth und Senden ändert sich etwas zum Jahreswechsel: Ab dem 1. Januar wird dort die Gelbe Tonne regelmäßig abgeholt. Ähnlich wie in Illertissen, Vöhringen und Weißenhorn, die das Konzept schon vor zwei Jahren eingeführt haben, können hier künftig Verkaufsverpackungen über die Tonnen mit dem gelben Deckel entsorgt werden.