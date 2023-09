Voting: Super-Mario-Schultüte geht als Sieger über die Ziellinie

Die schönste Schultüte 2023 im Landkreis Neu-Ulm kommt aus Weißenhorn.

Bunt und kreativ waren sie alle, die Schultüten, die bei unserer Abstimmung zur Wahl standen. Trotzdem gibt es einen klaren Sieger bei unserem Voting um die schönste Schultüte des Jahres im Landkreis Neu-Ulm: Mit 40 Prozent der Stimmen hat sich der Computerspiel-Held Super Mario durchgesetzt. Er ziert die Schultüte von Alexander Fischäß aus Weißenhorn. Auf Platz zwei landete ebenfalls eine Schultüte mit Action-Potenzial: Maxim Nehers Ninjago-Schultüte ist sogar mit echten Legosteinen dekoriert worden. Platz drei mit 18 Prozent geht an eine Primaballerina-Schultüte, mit der Lena Salzgeber aus Altenstadt ihren ersten Schultag angetreten hat.

10 Bilder Stimmen Sie jetzt ab! Wer hat die schönste Schultüte im Kreis Neu-Ulm? Foto: Rolf Vennenbernd, dpa (Symbolbild)

Ob Feuerwehrmann, Fußball, Planeten oder Nachteule: Alle Schultüten in unserem Voting haben ihre Fans gefunden und vor allem ihre Besitzerinnen und Besitzer in einen neuen Lebensabschnitt begleitet. Und bestimmt waren in allen auch ganz tolle Überraschungen verborgen. Wir freuen uns mit allen Schultütenträgerinnen und Schultütenträgern über ihren Schulstart - und sind schon neugierig auf die Exemplare im nächsten Jahr! (AZ)