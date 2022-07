Landkreis Neu-Ulm

Warum der Kreistag Neu-Ulm am Schwörmontag sein Jubiläum feiert

Lokal Die Feierlichkeiten zum Neu-Ulmer Kreisjubiläum werden bei einem Festakt mit Ministerpräsident Söder fortgesetzt. Beim Termin gab es offenbar keine Alternative.

Von Rebekka Jakob

Kaum ist das Bürgerfest zum Landkreisjubiläum in Weißenhorn über die Bühne gegangen, geht das Feiern im Landkreis Neu-Ulm weiter. Schon am 18. Juli findet in Vöhringen ein Festakt zum 50-jährigen Bestehen des Kreistags Neu-Ulm statt. Am 18. Juli? Da war doch was? Genau: Es ist Ulms allerhöchster Festtag, der Schwörmontag.

