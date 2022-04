Was Geflüchtete aus der Ukraine zu den Corona-Impfungen wissen sollten

Demnächst sind Dolmetscher in der Impfstelle in Neu-Ulm vor Ort, um die Geflüchteten zu begleiten. Informationen zu Terminen, Impfstoffen und mehr.

Der Landkreis Neu-Ulm will Geflüchteten aus der Ukraine den Zugang zur Corona-Impfung erleichtern. Deshalb wird ab Sonntag, 10. April, in der Impfstelle in Neu-Ulm von 10 bis 15 Uhr eine Dolmetscherin oder ein Dolmetscher vor Ort sein, um die Flüchtlinge zu begleiten.

Die Impfung ist unabhängig vom Stand der Registrierung möglich, teilt das Landratsamt Neu-Ulm mit. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Falls ein Ausweisdokument und/oder ein Impfpass vorhanden sind, sollten diese zum Impftermin mitgebracht werden.

Möglich sind Erst- und Zweitimpfungen sowie erste und zweite Auffrischungsimpfungen. Zum Einsatz kommen die Impfstoffe Biontech und Moderna sowie der Kinderimpfstoff von Biontech. Sollten die Geflüchteten bereits mit einem Impfstoff geimpft sein, der nicht in der Europäischen Union zugelassen ist, ist die Impfung in den Impfstellen oder im Impfzentren des Landkreises möglich, wenn die vorangegangene Corona-Impfung vor 28 Tagen oder länger erfolgt ist. Impfungen von Kindern im Alter von fünf bis einschließlich elf Jahre sind sonntags in der Impfstelle Neu-Ulm sowie mittwochs und samstags im Impfzentrum Weißenhorn möglich.

Weitere Impfangebote und Öffnungszeiten der Impfstellen im Landkreis Neu-Ulm

Daneben können sich Impfwillige auch in der Impfstelle in Illertissen (Öffnungszeiten: Samstag, 15 bis 18 Uhr) sowie im Impfzentrum Weißenhorn (Montag bis Freitag, 13 bis 18 Uhr, Samstag, 9 bis 14 Uhr) gegen das Coronavirus impfen lassen. Zu beachten sind die Öffnungszeiten rund um Ostern:

Karfreitag , 15. April: Impfstellen und Impfzentrum geschlossen

, 15. April: und geschlossen Samstag, 16. April: Impfzentrum Weißenhorn von 9. bis 14 Uhr geöffnet; Impfstelle Illertissen von 15 bis 18 Uhr

von 9. bis 14 Uhr geöffnet; von 15 bis 18 Uhr Ostersonntag , 17. April, und Ostermontag , 18. April: Impfstellen und Impfzentrum geschlossen

Unter https://www.landkreis-nu.de/de/Aktuelles/Neuigkeiten/Neuigkeit?view=publish&item=article&id=1248 sind diese Informationen zum Impfangebot auch in ukrainischer Sprache zu finden. (AZ)