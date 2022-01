Was ist zu den Graffiti im südlichen Landkreis inzwischen bekannt?

Plus Die Polizei hatte es im Dezember mit einer "Sachbeschädigungsserie" im südlichen Landkreis Neu-Ulm zu tun. Welche Strafen für illegale Graffiti drohen.

Verunstaltet wurden unter anderem Hauswände, Schilder, ein Baucontainer und Autoanhänger: In den vergangenen Wochen sind gehäuft Graffiti-Schmierereien im südlichen Landkreis Neu-Ulm aufgetaucht. Die Polizei spricht von einer "Sachbeschädigungsserie". Was ist inzwischen dazu bekannt? Und welche Strafen drohen den Tätern?