Was jeder Mensch tun kann, um das Überleben der Igel zu sichern

Gartengeräte können für Igel eine tödliche Falle sein. Das gilt es gerade im Sommer zu beachten. Eine Biologin am Landratsamt Neu-Ulm gibt weitere Hinweise.

Im Sommer laufen Rasenmäher, Mähroboter und Heckenscheren auf Hochtouren – sehr zum Leidwesen vieler Igel. Der Hang des Menschen, sein Grün zu stutzen, wird für die Stacheltiere oft zur tödlichen Falle. Darauf weist das Landratsamt Neu-Ulm in einer Pressemitteilung hin. Eine Biologin, die an der Behörde tätig ist, erläutert, wie Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer den Tieren helfen können.

Igel sind nachtaktiv und begeben sich bei Dunkelheit auf Nahrungssuche. Tagsüber suchen sie dagegen den Schatten unter Büschen oder Sträuchern. Freischneider, mit denen unter Hecken gemäht wird, können die Tiere lebensgefährlich verletzen. Umgekehrt wird ihnen ihre Strategie, sich bei Gefahr einzurollen, zum Verhängnis. Wenn sie mit Mährobotern in Berührung kommen, können sie deshalb bei ihrer nächtlichen Nahrungssuche massive Verletzungen erleiden. Denn was viele Gartenbesitzerinnen und -besitzer nicht wissen: Die automatischen Rasenmäher stoppen nicht bei einem Kontakt mit einem Tier. Sie sollten daher nur am Tag eingesetzt werden.

Zusätzliche Wasserstellen helfen auch anderen Tieren

Was können Menschen sonst noch für die Wildtiere tun, um ihnen über den Sommer zu helfen? „Zusätzliche Wasserstellen anbieten“, empfiehlt Stefanie Batke vom Fachbereich Naturschutz und Landschaftsplanung im Landratsamt Neu-Ulm. Diese dienten nicht nur Igeln, sondern auch anderen Tieren als Tränke in der heißen Jahreszeit. „Hier reicht schon ein Blumentopf-Untersetzer, der mit Wasser gefüllt und mit einem Stein beschwert wird“, sagt die Biologin.

Der ideale Lebensraum für Igel: ein „wildes Eck“ in einem Naturgarten. Foto: Rudolf Siehler/Landratsamt Neu-Ulm

Zudem verschaffen wilde Ecken in Gärten den Igeln einen sicheren Unterschlupf. Laub, Totholz oder Steinhaufen können dort schon gute Dienste leisten und ermöglichen jedem Gartenbesitzer und jeder Gartenbesitzerin, das eigene Grundstück mit wenig Aufwand zum Wohl der Tiere zu gestalten.

Kleiner Igel gefunden: was tun? 1 / 3 Zurück Vorwärts 1. Schritt: Den Igel vorsichtig in eine sichere Schachtel geben, mit Laub bedecken. Ein wenig Wasser bereitstellen.

2. Schritt: Information suchen: Wo ist die nächste Igelstation? Den Igel so schnell wie möglich zur Igelstation bringen.

3. Informationen erteilt zum Beispiel der Verein Pro Igel, die Igelhilfe Stachelbären e. V., die Igelhilfe Schwaben oder Tierärzte, die sich mit Igeln auskennen.

Weitere Informationen gibt es im Internet auf den Seiten der Naturschutzorganisationen BUND oder Nabu. (AZ)