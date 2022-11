Wegen Geflügelpest: Ministerium ordnet Sicherheitsmaßnahmen an

Im Landkreis Neu-Ulm tritt eine Allgemeinverfügung in Kraft, um zu verhindern, dass sich die Geflügelpest noch weiter ausbreitet. Das gilt es zu beachten.

Wegen des anhaltenden schweren Geflügelpestgeschehens in Europa und den aktuellen Nachweisen des Erregers HPAIV bei vier kleinen Hobby-Geflügelhaltungen in Bayern werden ab sofort bayernweit verstärkte Biosicherheitsmaßnahmen für Haus- und Nutzgeflügel angeordnet. Das kündigt das Landratsamt Neu-Ulm in einer Pressemitteilung an. Demnach hat das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz die Vorkehrungen veranlasst. Sie sind bayernweit einheitlich.

Grundlage ist nach Angaben des Landratsamts eine zentrale Risikobewertung des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Die Neu-Ulmer Behörde gibt die Maßnahmen am Freitag, 25. November, in einer Allgemeinverfügung bekannt. Diese tritt am Samstag, 26. November, in Kraft. Bislang wurde aber noch kein Fall von Geflügelpest im Kreis Neu-Ulm nachgewiesen.

Bestimmte Wildtiere dürfen nicht gefüttert werden

Neben verstärkten Biosicherheitsmaßnahmen regelt die Allgemeinverfügung weitere vorbeugende Maßnahmen, wie beispielsweise ein Verbot von Ausstellungen und Märkten sowie eine Untersuchungspflicht bei Händlerinnen und Händlern, die Tiere im Rahmen des mobilen Handels abgeben. Darüber hinaus besteht ein Fütterungsverbot von Wildvögeln, hierunter fallen: Hühnervögel, Gänsevögel, Greifvögel, Eulen, Regenpfeiferartige, Lappentaucherartige oder Schreitvögel. Singvögel sind von dem Fütterungsverbot ausgenommen.

Durch die konsequente Einhaltung der verstärkten Biosicherheitsmaßnahmen soll der Kontakt zwischen Wildvögeln und Haus- und Nutzgeflügel vermieden werden, um ein Einschleppen des Krankheitserregers in die Geflügelhaltungen zu verhindern. Insbesondere in der Nähe von Gewässern jeglicher Art und Größe sollten Geflügelhaltungen bereits jetzt vorsorglich mit einem engmaschigen Netz soweit wie möglich überspannt werden.

Auch im Landkreis gab es eine Untersuchung

In der Wildvogelpopulation wird von einer großräumigen Seuchenlage in ganz Mitteleuropa ausgegangen, die auch Bayern betrifft. Das Friedrich-Loeffler-Institut kam laut Mitteilung des Landratsamts in seiner zuletzt veröffentlichten Risikoeinschätzung vom 8. November zu dem Ergebnis, dass das Risiko einer Ausbreitung von HPAIV bei Wildvögeln sowie einer Übertragung auf Geflügel und gehaltene Vögel für ganz Deutschland als hoch eingestuft werden muss. Aktuell sind in Bayern bereits vier Fälle von Geflügelpest in Hobby-Geflügelhaltungen in den Landkreisen Miltenberg und Landshut nachgewiesen worden. Zusätzlich mussten in Bayern eine Reihe von Geflügelhaltungen amtlich auf HPAIV untersucht werden, da diese über den Zukauf von Tieren Kontakt zu Ausbruchsbetrieben in Nordrhein-Westfalen hatten. Diese Untersuchungen verliefen bislang negativ. Auch im Landkreis Neu-Ulm gab es bis jetzt eine Untersuchung, deren Ergebnis negativ war.

Eine Ansteckung des Menschen mit dem Erreger über infizierte Vögel oder deren Ausscheidungen in Deutschland ist bislang nicht bekannt. Bürgerinnen und Bürger sollten tote oder kranke Tiere dennoch nicht berühren oder einsammeln. Funde im Landkreis Neu-Ulm sind dem Veterinärdienst Neu-Ulm unter folgender Nummer zu melden: 0731/7040-70106.

Ein Merkblatt mit Sicherheitsmaßnahmen speziell für Geflügelhalter sowie weitere aktuelle Informationen zur Geflügelpest in Bayern stehen auf der Internetseite des Landesamts (lgl.bayern.de) unter der Rubrik Tiergesundheit - Tierkrankheiten. (AZ)