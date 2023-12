Wegen Schnee und Eis: Jagdverband bittet um Rücksicht auf Wildtiere

Die winterliche Witterung macht auch Reh, Hirsch und Co. zu schaffen. Menschen sollten die Tiere deshalb gerade jetzt in Ruhe lassen.

Die Neu-Ulmer Kreisgruppe des Bayerischen Jagdverbands nimmt die immensen Schneefälle in den vergangenen Tagen zum Anlass, um auf die Belange der Wildtiere hinzuweisen. Gerade jetzt sei es notwendig, auf Reh, Hirsch und Co. Rücksicht zu nehmen, teilt der Vorsitzende Christan Liebsch mit. "Sie haben mit hohem Neuschnee und Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt zu kämpfen. Jede Störung und dadurch verursachter Stress, jede unnötige Bewegung durch Fluchten zehrt an ihren Fettreserven."

Spaziergänger sollten auf den Wegen bleiben und Hunde angeleint lassen

Die notwendige Nahrung ist derzeit vielerorts vom Schnee bedeckt und steht den Wildtieren nicht zur Verfügung. "Sollten die hohen Schneelagen und der Frost weiter anhalten, müssen wir Jäger sogar "Notzeit-Füttern", um vermehrte Schäden an jungen Bäumen, die als einzige Nahrungsquelle erreichbar bleiben, zu vermeiden", schreibt Liebsch.

Deshalb bittet die Kreisgruppe Neu-Ulm des Bayerischen Jagdverbandes alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, bei Spaziergängen und Wanderungen auf den Wegen zu bleiben und Hunde angeleint zu lassen, weil das Wild seine Ruhe gerade jetzt dringend braucht. (AZ)