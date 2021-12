Landkreis Neu-Ulm

vor 36 Min.

Weihnachten: Wie getrennte Familien zu gemeinsamen Lösungen kommen

Für Familien, in denen sich die Eltern getrennt haben, ist es oft nicht leicht, Weihnachten zu feiern. Erziehungsberater geben Tipps, wie ein friedliches Fest gelingen kann.

Plus Wie können getrennt lebende Eltern ihren Kindern schöne Weihnachten bescheren? Die Erziehungsberatung verrät, welche Möglichkeiten es gibt.

"Vor Weihnachten erhöht sich der Beratungsbedarf bei getrennt lebenden Eltern spürbar", berichtet Erziehungsberater Rainer Kehm von der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Neu-Ulm und Illertissen. Weihnachten - das Fest der Liebe und der Familie. Kaum ein anderer Tag ist mit so vielen unausgesprochenen Erwartungen überfrachtet. "Jede Familie hat andere Traditionen, das macht es natürlich schwer, einen allgemeingültigen Ratschlag für den Ablauf und die Gestaltung des Tages zu geben. Aber insgesamt kann ich allen Eltern - speziell den getrennt lebenden - raten: Druck rausnehmen, Mut haben für neue Lösungen und versuchen, zu entspannen, indem man sich weniger vornimmt und Freiräume einplant. Denn das, was einmal war, kann man nicht mehr herstellen und eine Lücke zu füllen ist schwierig", so der Erziehungsberater.

