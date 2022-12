Landkreis Neu-Ulm

Weißenhornerin möchte als erste gehörlose Frau in den Landtag einziehen

Plus Julia Probst aus Weißenhorn tritt bei der bayerischen Landtagswahl 2023 als Direktkandidatin der Grünen im Kreis Neu-Ulm an. Im Stadtrat hat sie Blut geleckt.

Von Jens Noll

Die Freude an ihrer Tätigkeit als Stadträtin in Weißenhorn motiviert Julia Probst dazu, ein höheres politisches Amt anzustreben. Bei der Wahl des bayerischen Landtags am 8. Oktober 2023 geht sie als Direktkandidatin des Neu-Ulmer Kreisverbands von Bündnis 90/Die Grünen ins Rennen. Wenn die gehörlose Frau tatsächlich ein Mandat erhalten sollte, würde sie wieder eine Pionierrolle einnehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

