Wenn Babys nicht aufhören zu schreien: Das empfehlen Erziehungsexperten

Exzessives Schreien macht vielen Eltern zu schaffen. Erziehungsberater aus Neu-Ulm und Illertissen geben Tipps, wie man mit der Situation umgehen kann.

Manche Babys schreien sehr viel, zum Beispiel über mehrere Stunden hinweg und an mehreren Tagen der Woche. „Für Eltern kann exzessives Schreien sehr herausfordernd und belastend sein“, sagt Kerstin Pfitzmaier von der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung. „Sie versuchen alles, um das schreiende Kind zu beruhigen: sie wippen, singen, geben Spielzeuge. Oft wirken diese Ablenkungen aber nur kurz“, so die Erziehungsberaterin. Doch wenn Eltern die Hintergründe des Schreiens verstehen, können sie ihr Kind nachhaltiger beruhigen und Schreiphasen sogar vorbeugen.

Exzessives Schreien von Babys immer erst beim Arzt abklären lassen

„Um organische Ursachen ausschließen zu können, ist es wichtig, dass Eltern exzessives Schreien ärztlich abklären lassen“, betont Kerstin Pfitzmaier. Häufig begründet sich das Schreien darin, dass es den Kindern noch schwerfällt, sich selbst zu regulieren. Die Erziehungsberaterin erklärt: Neugeborene und Säuglinge haben nach der Geburt einige Aufgaben zu bewältigen. Ihre Körperfunktionen müssen sich anpassen und viele neue Reize wie Licht und Geräusche prasseln auf sie ein.

„Babys verarbeiten all dies, indem sie sich selbst regulieren, also beruhigen. So ziehen sie beispielsweise ihre Füße an den Körper, nuckeln an den Händchen oder wenden sich vom Reiz ab“, sagt Kerstin Pfitzmaier. Fällt die Selbstregulation aber noch schwer, sind Säuglinge schnell überfordert und brauchen die Unterstützung der Eltern. Diese fordern sie meist lautstark ein. Die Erziehungsberaterin rät: „Bieten Sie Ihrem Baby in diesem Fall viel Ruhe sowie Sicherheit durch klare Routinen und Abläufe.“ Dies kann die Selbstregulation des Kindes unterstützen und in Schreiphasen helfen.

So können Eltern die Selbstregulation unterstützen:

Äußere Reize minimieren: Sind Babys überfordert und äußern das durch Schreien , sollten Eltern neue, zusätzliche Reize vermeiden und stattdessen eine möglichst ruhige Umgebung schaffen. Sie können etwa den Raum abdunkeln, Spielsachen und Reizgegenstände, wie ein Mobile, aus der Sichtweite räumen sowie unbedingt Fernseher und Radio ausstellen. Kinder, die von Reizen überfordert sind, schreien häufig besonders viel in den Abendstunden.

Eltern bekommen in Neu-Ulm und Illertissen weitere Tipps

In Neu-Ulm und Illertissen können sich Eltern für weitere Tipps und Hilfestellungen an das Team von der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Neu-Ulm und Illertissen wenden. Die Expertinnen und Experten zeigen Eltern zum Beispiel, wie sie Schreien vorbeugen können, indem sie kleine, feine Signale der Babys erkennen und interpretieren.

Kontakt: KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Neu-Ulm und Illertissen, Marlene-Dietrich-Straße 3, Neu-Ulm, Telefon 0731/76050, E-Mail eb.neu-ulm@kjf-kjh.de. Außenstelle Illertissen, Ulmer Straße 20, Telefon 07303 901810, E-Mail eb.illertissen@kjf-kjh.de. Mehr Informationen unter www.kjf-kinder-jugendhilfe.de/erziehungsberatung. Zusätzlich kann auch die anonyme Onlineberatung unter https://bke-beratung.de genutzt werden.