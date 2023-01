Landkreis Neu-Ulm

vor 48 Min.

"Wir zeigen alle an": Wenn Holzdiebe gleich den ganzen Baum stehlen

In den heimischen Wäldern herrscht das große Sägen, doch manch einer besorgt sich sein Brennholz illegal.

Plus In den Wäldern herrscht gerade das große Sägen, wobei sich angesichts gestiegener Preise mancher seine Vorräte illegal beschafft. Die Nachfrage ist derzeit gewaltig.

Von Ronald Hinzpeter

Manchmal waren die Diebe ziemlich schnell mit der Säge zur Hand. An einem Tag lag der frisch gefällte Baum noch im Wald, damit sich die Forstarbeiter zügig seiner annehmen - doch am nächsten Tag fanden sie nur noch Sägemehl im Moos, das wertvolle Stück war mutmaßlich nachts zerkleinert und abtransportiert worden. Solche Fälle von Holzdiebstahl ereigneten sich in jüngster Zeit mehrfach im Gebiet des Forstbetriebs Weißenhorn. Auch anderswo schlugen illegale Säger zu. Der Grund ist klar: die horrend gestiegenen Holzpreise. Beim Weißenhorner Forstbetrieb ist von einer "regelrechten Holznot" die Rede.

