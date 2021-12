Wer hat den schönsten Christbaum? Machen Sie mit beim Online-Loben

Auch in diesem Jahr möchten wir gemeinsam mit unseren Leserinnen und Lesern die Christbäume aus der Region loben. Wie Sie an der Aktion teilnehmen können.

„So ein schöner Christbaum!“ Diesen oder einen ähnlichen Satz dürften viele Menschen von Heiligabend an wieder vermehrt hören. Der Brauch des Christbaumlobens – vor allem im Süden Deutschlands beheimatet – steht für Geselligkeit und Spaß mit Freunden und der Familie. Doch in Zeiten von Corona ist das nach wie vor nicht so möglich wie gewohnt. Deswegen haben wir uns dazu entschieden - wie schon im vergangenen Jahr - auch heuer ein virtuelles Christbaumloben für unsere Leserinnen und Leser zu veranstalten. Und das geht so:

Schicken Sie uns ein Bild von ihrem geschmückten Christbaum - ob traditionell mit Kugeln und Lametta, bunt blinkend nach US-amerikanischem Vorbild, ob mit Familienerbstücken an den Zweigen oder witzigen modernen Ornamenten. Wir sind gespannt auf die Fotos, die wir in einer Bildergalerie auf unserer Seite illertisser-zeitung.de/lokales veröffentlichen werden.

Sie entscheiden, welcher der schönste Christbaum ist

Das Loben funktioniert dann so: Nehmen Sie - allein oder mit der Familie - ein Kaltgetränk zur Hand und klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie. Loben Sie tüchtig die Bäume unserer Leserinnen und Leser und prosten sie den Schmückern aus der Ferne zu. In der Bildergalerie können Sie auch darüber abstimmen, welcher von den schönen Christbäumen denn nun der allerschönste ist. Die drei Gewinner bekommen als Preis einen weihnachtlichen Likör, der von der Brennerei Feller aus Regglisweiler gesponsert wird.

Auf diese Weise rücken wir alle virtuell ein Stückchen zusammen - und freuen uns auf das nächste Jahr, in dem wir hoffentlich wieder gemeinsam und persönlich die Christbäume unserer Familien und Freunde loben können. Schicken Sie uns ihr Christbaumfoto bis spätestens Montag, 27. Dezember, 12 Uhr, an redaktion@illertisser-zeitung.de - wir sind gespannt! (somax)

Lesen Sie dazu auch