Wer möchte für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine übersetzen?

Der Landkreis Neu-Ulm bietet eine Kurzschulung für Laiendolmetscherinnen und Laiendolmetscher an.

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine tun sich meist schwer mit der deutschen Sprache. Zur Überbrückung der Sprachbarriere können bei Bedarf Laiendolmetscherinnen und -dolmetscher eingesetzt werden. Wer sich dazu ausbilden lassen möchte, kann am Dienstag und Mittwoch, 31. Januar, und 1. Februar, jeweils von 18 bis 21 Uhr an einer Online-Schulung via Zoom teilnehmen. Höchstens zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind zugelassen.

Teilnahmevoraussetzungen sind gute Kenntnisse in der deutschen sowie in der ukrainischen und/oder russischen Sprache (jeweils fließend in Wort und Schrift). Inhalte des Seminars sind unter anderem Praxisübungen in Rollenspielen sowie Anforderungen an Dolmetscherinnen und Dolmetschern (Beispiele: Schweigepflicht/Vertraulichkeit, Traumata oder Perspektiven des Neuanfangs).

Für ihren Einsatz bekommen die Laien eine Aufwandsentschädigung

Referentin ist Antje Bommel, staatlich geprüfte, beeidigte Übersetzerin und Dolmetscherin. Die Fortbildung ist kostenlos. Der Kurs wird vom Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration gefördert. Wenn es später zum konkreten Einsatz als Dolmetscherin beziehungsweise als Dolmetscher kommt, werden jeweils eine Aufwandsentschädigung ausgezahlt und die Fahrkosten erstattet.

Schriftliche Anmeldungen für die Kurzschulung nimmt bis Dienstag, 24. Januar, die Integrationslotsin des Landratsamtes Neu-Ulm, Margarete Fischer, entgegen: Telefon 0731/7040-51120, E-Mail: margarete.fischer@lra.neu-ulm.de. Nähere Informationen im Internet unter www.landkreis-nu.de (AZ)