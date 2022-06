Wie kann die Digitalisierung den Alltag von Senioren erleichtern?

Die kommunalen Seniorenbeauftragten haben sich im Landratsamt Neu-Ulm getroffen. Bei der Zusammenkunft ging es unter anderem um die Nutzung Neuer Medien.

Die Zahl der Seniorinnen und Senioren im Landkreis Neu-Ulm steigt stetig. Die Menschen, die über 65 Jahre alt sind, machen laut Landratsamt schon jetzt rund ein Viertel der Bevölkerung aus. Viele dieser Personen sind heutzutage noch über Jahre hinweg rüstig und möchten sich auch in der Rente in die Gemeinschaft einbringen. Daher muss in der Seniorenpolitik ein Umdenken stattfinden. Der Fachbereich Soziales und Senioren des Landratsamts Neu-Ulm hat aus diesem Grund zu einem weiteren Treffen aller kommunalen Seniorenbeauftragten sowie hauptamtlichen Kräfte in den Städten, Märkten und Gemeinden eingeladen. Als Bindeglied zwischen dem Landratsamt und den Seniorenvertretern nahm auch die Kreis-Seniorenbeauftragte Hildegard Mack teil. Der Schwerpunkt des Treffens lag diesmal auf dem Thema "Digitalisierung im Alter".

Seniorinnen und Senioren, die noch keine oder wenig Erfahrung im Umgang mit Computern, Laptops, Smartphones und Internet haben, müssten wegen der zunehmenden Technisierung im Alltag – ob Online-Banking, Internet-Shopping oder Formularservice – "abgeholt" werden, hieß es. Zugleich nutzen immer mehr ältere Menschen die Neuen Medien bereits in ihrer Freizeit. Denn gerade in den vergangenen beiden Jahren habe sich gezeigt, dass die Digitalisierung bei richtiger Anwendung das tägliche Leben erheblich erleichtern kann.

Alexandra Jussli und Kathrin Kim, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen der Hochschule Neu-Ulm, erläuterten laut Mitteilung den Teilnehmerinnen und Teilnehmern anschaulich, wie die besagte Gruppe im Alltag an die Digitalisierung herangeführt werden kann. Die Präsentation basierte auf dem Projekt SITTT (Senior IT Think Tank) des Instituts für Dienstleistungsmanagement und dem Projektträger Innosüd, das unter anderen zusammen mit älteren Menschen Strategien zur Verbesserung des Wohlbefindens und gesellschaftlicher Teilhabe erforscht.

Erfolgserlebnisse im Umgang mit Neuen Medien sind wichtig für Senioren

Nach dem Vortrag war das Interesse geweckt: Aus den Reihen der Teilnehmenden wurden viele Fragen gestellt. Besonders am Herzen lagen ihnen die Senioren, die überhaupt noch keinen Zugang zu digitalen Medien gefunden haben. Die Gefahr sei groß, dass diese zunehmend weniger am Leben teilhaben können und sich zurückziehen. Daher gelte es, Erfolgserlebnisse im Umgang mit Neuen Medien bei den Senioren zu schaffen. Ein Impulsvortrag zu einer Gesundheits-App erregte ebenfalls Neugier. So kristallisierte sich heraus, dass die intensive Einbindung von Senioren als Nutzer bei der Handhabe unbedingt erforderlich sei.

Marc Löchner, Geschäftsstellenleiter der Gesundheitsregion plus Landkreis Neu-Ulm, stellte anschließend verschiedene Veranstaltungen vor, die bereits stattgefunden haben oder in naher Zukunft angeboten werden. Die kostenlose, telefonische Seniorensprechstunde der Kreis-Seniorenbeauftragten Hildegard Mack wird gut angenommen. Die nächste Sprechstunde ist am Mittwoch, 6. Juli, von 10 bis 12 Uhr, Telefon 0731/7040-52590. Weitere Informationen gibt es unter www.landkreis-nu.de sowie unter www.innosued.de (AZ)