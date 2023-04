Wie nachhaltig sind eigentlich das Schulheft und die Pausenbox?

Schülerinnen und Schüler der Grund- und Mittelschulen im Landkreis Neu-Ulm beschäftigen sich an einem Aktionstag mit den Themen Umwelt und Klimaschutz.

Einen Tag lang soll es nur um die Umwelt gehen. Das ist das Ziel des Umweltaktionstags an vielen Grund- und Mittelschulen im Landkreis Neu-Ulm. Die Klassen suchen sich ihre Projekte teilweise selber, darunter sind spannende Aspekte: Einige gehen Müll sammeln und hinterfragen, wie dieser recycelt wird, andere bauen ein eigenes Hochbeet oder besuchen den Klimawald. Zudem kreieren Klassen ein "grünes Klassenzimmer". Wieder andere Schüler beschäftigen mit nachhaltigem Unterrichtsmaterial und wiederverwendbaren Flaschen und Brotboxen.

In Anlehnung an den Earth Day, also den Tag der Erde, der am 22. April stattfindet, findet an den Grund- und Mittelschulen des Landkreises Neu-Ulm am Freitag, 21. April, ein Umweltaktionstag zum Thema "Klimaschutz und Nachhaltigkeit" statt. Dadurch soll die Wertschätzung für die natürliche Umwelt gestärkt werden, jedoch kann er ebenso dazu anregen, das eigene Konsumverhalten zu überdenken. Laut Arbeitskreis "Umwelt" aus Grund- und Mittelschullehrern des Landkreises Neu-Ulm, der Fachberaterin für Umwelterziehung Stefanie Jensen und Schulamtsdirektorin Elisabeth Holand muss einiges in Sachen Naturschutz getan werden.

Umwelt ist im Unterricht im Landkreis Neu-Ulm immer ein präsentes Thema

Abgesehen vom Aktionstag seien die Umwelt und der Klimaschutz das ganze Schuljahr über hinweg Thema im Unterricht. Am Aktionstag selbst sollen sich die Schülerinnen und Schüler aktiv, nachhaltig und produktiv für Klima- und Umweltschutz einsetzen. Ziel dieser Aktionen ist laut Holand, ökologisches Wissen zu vermitteln und in konkretes Handeln umzusetzen. Dies sei unter anderem möglich, indem Schülerinnen und Schüler einen emotionalen Bezug zur Natur entwickeln, ihr Demokratiebewusstsein stärken, vor Ort kooperieren und regionale Partner einbeziehen.

Beinahe alle der rund 50 Grund- und Mittelschulen im Landkreis beteiligen sich an diesem Tag mit unterschiedlichen Projekten, die restlichen Schulen sind im Laufe des Schuljahres ebenfalls in der Umweltbildung aktiv. Um zeitgleich auch demokratische Grundprinzipien erlebbar zu machen und Mitspracherecht zu erfahren, haben einzelne Schulen Politiker eingeladen, um mit diesen in einen Dialog über die brisanten Umweltthemen zu treten. Ziel sei es auch, Eltern zu motivieren, ihre Kinder bei diesen Themen zu unterstützen, sodass die Familien sich ebenfalls mit den wichtigen gesellschaftlichen Themen und Veränderungen auseinandersetzen werden und sich aktiv einbringen, teilt Holand mit. (AZ)