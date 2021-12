Wie war Weihnachten früher? Leserinnen und Leser erzählen

Plus Wie war Weihnachten früher? Das haben wir Leserinnen und Leser gefragt. Sie haben uns ihre persönlichen Weihnachtserinnerungen aufgeschrieben und erzählt.

Große Aufregung, besondere Geschenke und lustige Begebenheiten: Das haben Leserinnen und Leser unserer Redaktion über ihre ganz persönlichen Weihnachtserinnerungen erzählt.