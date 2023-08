Landkreis Neu-Ulm

vor 36 Min.

Wieder ein Fall von Love-Scamming im Kreis Neu-Ulm: So gehen die Betrüger vor

Erst wird Vertrauen aufgebaut, dann die große Liebe vorgegaukelt und schließlich Geld gefordert – so läuft „Lovescamming“ oft ab.

Plus Liebe macht blind - das nutzen Täter schamlos aus. Meist sitzen die Täter im Ausland. Warum jetzt ein mutmaßlicher Beteiligter in Neu-Ulm vor Gericht steht.

Von Rebekka Jakob

Liebesbetrüger suchen im Internet bewusst nach Online-Bekanntschaften, die sie dann um Geld betrügen können. Dazu nutzen sie nicht nur die bekannten sozialen Netzwerke, sondern vermehrt auch Messengerdienste. Dass sie mit ihren Maschen immer wieder Erfolg haben, ist für Außenstehende oft kaum zu begreifen. Doch die Täter schaffen es so geschickt, ihre Opfer zu manipulieren, dass diese ihnen blind alles anvertrauen - vor allem ihr Geld. Eine Frau aus Illertissen brauchte zwei Jahre, um den Betrug zu durchschauen, und verlor viel Geld an ihren vermeintlichen Geliebten. Leider ist das auch im Kreis Neu-Ulm kein Einzelfall, berichtet die Polizei.

Die Betrüger sprechen über soziale Netzwerke, Dating-Portale, aber auch immer mehr über Messenger Personen an und täuschen ihnen eine Beziehung vor - man spricht dabei von Romance‑Scamming oder Love‑Scamming. Auch die damals 65-jährige Illertisserin wird per Chat von einem angeblichen Projektleiter einer Ölplattform angeschrieben - und verliebt sich. Am Ende sind 15.000 Euro weg.

