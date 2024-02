Landkreis Neu-Ulm

Wirtschaft im Kreis Neu-Ulm blickt noch pessimistischer auf aktuelle Lage

Plus Nur noch 28 Prozent der Betriebe sehen ihre Lage als gut an, zeigt eine IHK-Umfrage. Im Handwerk gehen die Aufträge zurück. Die Wirtschaft setzt auf Zuwanderer.

Von Sebastian Mayr

Fachkräftemangel, die Suche nach Auszubildenden und vor allem die wirtschaftliche Lage: Die Sorgen in Industrie, Handel und Handwerk im Kreis Neu-Ulm sind groß. "In einigen Bereichen haben wir erhebliche Bedenken, wie es da überhaupt weitergeht", warnte Ulrike Ufken, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Günzburg/ Neu-Ulm am Freitag. Allerdings sei es davor zwei Jahrzehnte lang ausschließlich bergauf gegangen. Den zentralen Hebel für Verbesserungen sieht sie an der gleichen Stelle wie Oliver Stipar, Regionalgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Schwaben in Neu-Ulm.

4500 Handwerksbetriebe im Landkreis machen jährlich 3,4 Milliarden Euro Umsatz und beschäftigen 23.000 Menschen. Darunter sind 1400 Lehrlinge, 500 Verträge sind neu geschlossen. "Die Neuverträge bei den Azubis gehen leider runter", sagte Ufken am Freitag im Kreisausschuss für Wirtschaft und Verkehr. Den Zahlen der IHK zufolge arbeiten 66.400 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Landkreis, jeweils etwa ein Drittel in der Produktion, im Bereich Handel, Gastgewerbe und Verkehr sowie im Dienstleistungssektor. 373 Ausbildungsbetriebe beschäftigen 1800 Lehrlinge, auf die 679 Neuverträge sei die IHK stolz, sagte Stipar.

