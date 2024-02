Landkreis Neu-Ulm

Wo der Landkreis Neu-Ulm Geflüchtete unterbringt

Schon einmal wurde die Sporthalle der Berufsschule an der Ringstraße in Neu-Ulm als Flüchtlingsunterkunft genutzt, derzeit wird sie für diesen Zweck vorgehalten.

Plus Eine geplante Unterkunft in Vöhringen und eine neue in Bellenberg riefen jüngst Ärger hervor. Zahlen zeigen, wie stark der Landkreis Neu-Ulm unter Druck steht.

Von Sebastian Mayr

In Vöhringen protestierten Bürgerinnen und Bürger gegen eine geplante Unterkunft für Geflüchtete. In Bellenberg machte sich Ärger breit, weil die Anmietung eines Hauses durch den Landkreis zu diesem Zweck erst spät bekannt wurde. Eine feste Quote der Menschen, die nach Deutschland kommt, wird dem Kreis Neu-Ulm zugeteilt. Das Thema Geflüchtete bewegt viele Leute, die Meinungen driften auseinander. Für den Landkreis geht es in erster Linie um eine organisatorische Frage: Wo können die Menschen wohnen? Auf Anfrage unserer Redaktion hat das Landratsamt nun eine Reihe von Zahlen vorgelegt. Sie zeigen, wie groß die Herausforderung für die Kreisverwaltung ist.

Das Landratsamt betreut nach Auskunft einer Sprecherin rund 130 Unterkünfte für Geflüchtete. Es handelt sich teilweise um einzelne Wohnungen und teilweise um Sammelunterkünfte. Dazu kommt die Erstaufnahmeeinrichtung in einer Halle im Gewerbegebiet Riedle in Nersingen. Die Berufsschulturnhalle in Neu-Ulm ist als Erstaufnahmeeinrichtung eingerichtet und wird für den Bedarfsfall vorgehalten. Untergebracht ist dort aktuell niemand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

