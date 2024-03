Landkreis Neu-Ulm

vor 48 Min.

Worauf es beim Kauf gebrauchter E-Bikes ankommt

Roland Stier vermittelt bei Fahrrad Böttcher in Bellenberg gebrauchte E-Bikes, die er in seinem Fachgeschäft zuvor geprüft und instand gesetzt hat.

Plus Im Frühjahr locken Fahrradflohmärkte die Menschen an, der Handel mit gebrauchten Pedelecs floriert. Auf Spurensuche in Weißenhorn, Bellenberg, Ulm und Neu-Ulm.

Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen beginnt im Frühling für viele die Fahrradsaison. Dieses Jahr sogar noch ein bisschen früher als sonst. Pumpen, putzen, ölen. Wer sein Rad über den Winter überwiegend im Keller oder in der Garage eingelagert hatte, nimmt es jetzt erst einmal genau unter die Lupe. Andere starten lieber gleich mit einem neuen Gefährt zum ersten Ausflug des Jahres. Eine gute Gelegenheit, das eine oder andere Schnäppchen zu machen, sind derzeit Radflohmärkte, die an vielen Orten in der Region stattfinden. Auch in Weißenhorn. Dort hat die Radsportabteilung des TSV einen solchen Flohmarkt veranstaltet. Kauf und Verkauf florierten – heuer vor allem bei den gebrauchten E-Bikes.

Radlflohmarkt des TSV Weißenhorn zieht viele Leute an

Bei diesem Radflohmarkt muss sich keiner anmelden, auch keine Gebühren bezahlen. Käufer und Verkäufer müssen einfach nur zusammenkommen, verhandeln und sich einig werden. Dass das System bestens klappt, zeigt der rege Besuch. Viele Fahrräder werden von ihren neuen Besitzern schon aus der Halle geschoben, kurz nachdem sie dorthin gebracht worden waren. Ob Sporträder namhafter Firmen, ältere Mountainbikes oder Rennräder – die Preise für Gebrauchträder liegen sehr niedrig, etwa zwischen 25 und 65 Euro, vereinzelt bei hochwertigeren Rädern auch etwas über hundert Euro. Mehr – meist zwischen 220 und 240 Euro – wird für gebrauchte Kinderräder bezahlt. Sie sind oft nur kurze Zeit in Gebrauch, weil der Nachwuchs über die Größe hinauswächst. Zudem gibt es Zubehör wie Helme, Sättel oder gebrauchte Kindersitze.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen