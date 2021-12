Zu kurzfristig: Landratsamt Neu-Ulm genehmigt Sternfahrt der Landwirte nicht

Plus Mit weihnachtlich geschmückten Traktoren wollen Landwirte im Landkreis Neu-Ulm Spenden für die Kinderkrebshilfe sammeln – auch ohne Genehmigung.

Mit einer großen Sternfahrt wollen Landwirte aus dem Kreis Neu-Ulm Spenden sammeln. Der Plan: Wie berichtet, ziehen sie mit weihnachtlich geschmückten Traktoren und Nutzfahrzeugen im Konvoi durch die Region. Wem's gefällt, der kann spenden. Die Idee kam bislang bei vielen Landwirten gut an. 120 Anmeldungen liegen ihm vor, sagt Sascha Schmid, einer der Organisatoren. Doch das Landratsamt will die Fahrt nun nicht genehmigen.