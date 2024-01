Landkreis Neu-Ulm

06:05 Uhr

Zu viel "woke" Politik: Xaver Merk wechselt von der Linken zu Wagenknecht

Plus Der altgediente Gewerkschafter und Kommunalpolitiker hat die Nase voll von der Ausrichtung seiner Partei. Deshalb schließt er sich dem Bündnis von Sahra Wagenknecht an. Er ist damit nicht allein.

Von Ronald Hinzpeter Artikel anhören Shape

Xaver Merk stand schon einmal an der Wiege einer neuen Partei, das war 2007 die Linke, die aus einer Verschmelzung der SED-Nachfolgepartei PDS und den SPD-Abtrünnigen der WASG entstand. Merk war danach nicht nur acht Jahre lang Kreisvorsitzender, sondern auch sechs Jahre lang Landeschef und saß im Ältestenrat des Parteivorstands. Doch jetzt hat der einstige SPD-Mann wieder die Nase voll und schließt sich erneut einer Gruppe Abtrünniger an. Diesmal ist es das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), das sich von der Linken abgespalten hat. Und er nimmt auch noch einige Genossen mit, die im sehr gesetzten Alter wieder eine neue politische Heimat suchen.

Xaver Merk fühlt sich bei der Linken nicht mehr wohl

Vor einer Woche hat Merk sein Parteibuch zurückgegeben, weil er sich bei der Linken nicht mehr wohlfühlte. Der Grund: Die politische Ausrichtung habe sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Standen anfangs noch soziale Gerechtigkeit und Umverteilung im Vordergrund, so seien immer mehr "Bewegungslinke" aus dem studentischen Milieu dazugekommen, denen anderes wichtiger war, erklärte er jetzt in einem Pressegespräch. Die Älteren seien rigoros an die Wand gedrängt worden. Diese neuen Mitglieder legten ihre Schwerpunkte eher auf "woke Themen", auf Identitätspolitik. Das hat schon Sahra Wagenknecht vor knapp zwei Jahren in ihrem Bestseller "Die Selbstgerechten" gegeißelt. Sie sprach von "Lifestyle-Linken", die sich eben nicht um die wirklich wichtigen Dinge kümmerten, eben um soziale Gerechtigkeit. Nach einem langen Abnabelungsprozess gründete sie schließlich am 8. Januar offiziell das "Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit". Merk sieht die Dinge als altgedienter Gewerkschafter genauso wie die prominente Ex-Linke. Da er sich permanent ärgerte, wie er sagt, sattelte er jetzt um.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen