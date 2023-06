Zum Finale des Landkreisjubiläums geht es um die Zukunft

Beim Abschluss im Kreis Neu-Ulm stehen Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt. „Zukunft miteinander entdecken“ lautet das Motto an diesem Tag.

Ein Jahr lang feierte der Landkreis Neu-Ulm sein 50-jähriges Bestehen mit zahlreichen Veranstaltungen zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen. Es gab zum Beispiel ein Bürgerfest in Weißenhorn, eine Ausstellung über die Historie des Landkreises, einen Landkreistag, einen Genussmarkt, eine Woche der Wirtschaft und Nachhaltigkeit und einen Tag der Kultur und Vereine.

Zum Abschluss wollen wir einen Blick in die Zukunft des Landkreises werfen und diese ganz im Sinne unseres Jubiläums „miteinander entdecken“. Hierzu lädt der Landkreis Neu-Ulm zum Zukunftstag am Freitag, 30. Juni, ab 19:00 Uhr ein. Die Veranstaltung findet statt im Business-Club in der Ratiopharm-Arena, Zugang über dem VIP-Eingang. Weil die Anzahl der Plätze begrenzt ist, ist eine Anmeldung zwingend erforderlich unter www.landkreis-nu.de/Zukunftstag.

Wie stellen sich Kinder und Jugendliche die Zukunft im Kreis Neu-Ulm vor?

In der Veranstaltung wird es unter anderem darum gehen, wie sich die Kinder und Jugendlichen die Zukunft des Landkreises vorstellen. Um das zu erfahren, gab es zum Beispiel einen Mal- und Kreativwettbewerb für Grundschülerinnen und Grundschüler: Ob Roboter als Lehrer, fliegende Busse oder fliegende Schulen - der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Die Preisträgerinnen und Preisträger des Wettbewerbs werden im Rahmen des Zukunftstages ausgezeichnet.

Überdies werden die Ergebnisse aus Workshops präsentiert, welche Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klassen der weiterführenden Schulen im Landkreis am Vormittag desselben Tages noch erarbeiten. Dazu hatte die Bildungsregion Landkreis Neu-Ulm eingeladen. Mit Blick auf die Zukunft werden sich die Schülerinnen und Schüler mit den Themengebieten Bildung und Demokratie, Wirtschaft und Mobilität, Digitalisierung, soziales Miteinander und Umweltschutz beschäftigen.

Was dabei herauskommt, darauf dürfen die Besucherinnen und Besucher des Zukunftstages gespannt sein. Zudem wird es eine Podiumsdiskussion mit geladenen Gästen geben, die sich ebenfalls mit den oben genannten Themengebieten befassen werden. Danach gibt es die Möglichkeit für Begegnungen und einen gegenseitigen Austausch. (AZ)