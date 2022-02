Politikerkollegen nehmen Anteil am Tod von Roland Bürzle

Landrat Freudenberger würdigt den Verstorbenen Roland Bürzle als "politische Legende". Auch der amtierende Bellenberger Bürgermeister zeigt sich tief betroffen.

Mit Roland Bürzle verliert der Landkreis eine "politische Legende". So formulierte es am Mittwoch Landrat Thorsten Freudenberger, der auch Kreisvorsitzender der CSU ist. Er persönlich verliere einen väterlichen Freund und ein Vorbild, das mache ihn sehr traurig. Roland Bürzle sei ein absolut angenehmer Mensch gewesen, stets den anderen Menschen zugewandt. In Verhandlungen war der einstige Bellenberger Bürgermeister und spätere stellvertretende Landrat zwar hartnäckig, "aber ohne stur zu sein". Er sei nie boshaft oder aggressiv oder unfair gewesen.

Roland Bürzle hat Vieles vorangebracht

Freudenberger beschreibt den Verstorbenen als einen zwar überzeugten CSUler, aber er habe deshalb nie andere ausgegrenzt: "Und so sollte Kommunalpolitik eben sein, an der Sache orientiert und nicht an der Partei." Mit dieser Art "hatte er über viele Jahre hinweg einen großen Einfluss auf mich", sagte Freudenberger gegenüber unserer Redaktion. Sein Rat und seine Orientierung seien ein wichtiger Maßstab und eine wesentliche Prägung für ihn persönlich gewesen. Freudenberger beschreibt ihn als jemanden, der bei Problemen nicht locker ließ und einfach weitermachte, denn: "Es gibt immer eine Lösung, das hat er stets gesagt." Alles in allem sei Roland Bürzle eine "herausragende kommunalpolitische Persönlichkeit" gewesen.

Gemeinde Bellenberg trauert um ehemaligen Bürgermeister

Auch in Bellenberg herrscht tiefe Betroffenheit. Der amtierende Bürgermeister Oliver Schönfeld kündigt an, die Beflaggung am Rathaus zum Zeichen der Trauer auf Halbmast zu setzen. 24 Jahre lang war Bürzle Bürgermeister der Gemeinde, die ihn zum Dank zum Ehrenbürger gemacht hatte. So sind auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus tief betroffen, viele haben bis 2008 noch mit Roland Bürzle zusammengearbeitet.

Bürgermeister Schönfeld sagt: "Auch ich als Bellenberger nahm Roland Bürzle immer als die Führungsfigur im Dorf wahr, die er über Jahrzehnte verkörperte. Sein Motto war „immer dranbleiben“ an Zielen, wodurch er das Ortsbild von Bellenberg nachhaltig prägte und einen großen Anteil zum Wachstum unserer Gemeinde beitrug." Die Gemeinde werde ihm immer ein ehrendes Andenken bewahren.

