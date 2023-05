Zwei Frauen aus dem Kreis Neu-Ulm werden Opfer von Liebesbetrügern

Über Monate gaukeln Betrüger zwei Frauen aus dem Kreis Neu-Ulm eine Liebesbeziehung vor. Die gutgläubigen Opfer überweisen mehrere Tausend Euro.

Liebesbetrüger suchen im Internet bewusst nach Online-Bekanntschaften, die sie dann um Geld betrügen können. Dazu nutzen sie nicht nur die bekannten sozialen Netzwerke, sondern vermehrt auch Messengerdienste. Zwei Frauen aus dem Landkreis Neu-Ulm sind jetzt Opfer dieser Betrugsmasche geworden. Sie haben Tausende Euro an die Betrüger verloren.

Über Monate haben die Täter den beiden Frauen Liebesbeziehungen vorgegaukelt. Eine 69-Jährige aus dem Landkreis lernte einen der bislang unbekannten Liebesbetrüger im September vergangenen Jahres auf einer Social-Media-Plattform kennen. Der weitere Kontakt fand dann nach Angaben der Polizei über zwei Messengerdienste statt.

So gingen die Liebesbetrüger bei Frauen aus dem Kreis Neu-Ulm vor

Der Liebesbetrüger umgarnte die Geschädigte und versprach ihr unter anderem, sie zu heiraten. Zuvor benötigte er jedoch immer wieder kleinere Geldbeträge zwischen 20 und 100 Euro, um seine vermeintliche Musikerkarriere voranzubringen. Die Frau fiel zunächst auf den Betrüger herein, sie und überwies per Wertguthabenkarten die Geldbeträge. Als der Betrüger zuletzt immer größere Geldbeträge forderte, wurde die Geschädigte auf die Betrugsmasche aufmerksam und erstattete Anzeige bei der örtlichen Polizei. Bis zum jetzigen Zeitpunkt hat die Geschädigte einen Betrag im Gegenwert einer niedrigen vierstelligen Summe überwiesen, heißt es im Polizeibericht.

Ähnliches hat eine 62 Jahre alte Frau aus dem Kreis Neu-Ulm erlebt: Auch hier nahm ein Unbekannter Kontakt zu der Frau auf. Über eine Internetseite und später auch über Messengerdienste unterhielten sich die beiden ebenfalls über einen Zeitraum von mehreren Monaten. Etwa einen Monat nach Beginn der Chats begann der Unbekannte, Geldforderungen zu stellen. Das Geld benötige er, um im Jemen ein Krankenhaus aufzubauen. Nach Angaben der Polizei überwies die 62-Jährige in mehreren Teilbeträgen eine niedrige fünfstellige Summe auf Konten in Italien, bevor sie auf die Betrugsmasche aufmerksam wurde. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West wurden der Polizei im vergangenen Jahr insgesamt 61 Fälle bekannt, dieses Jahr sind es derzeit 23. Auf den Landkreis Neu-Ulm entfielen dabei vergangenes Jahr neun Fälle, dieses Jahr zählen die Beamten bereits sechs Fälle.

Love-Scamming: Das sind die Maschen der Betrüger

Die Täter gehen dabei planvoll zu Werke, berichtet die Polizei. Sie sprechen über soziale Netzwerke, Dating-Portale, aber auch immer mehr über Messenger Personen an und täuschen ihnen eine Beziehung vor. Diese Betrugsform ist unter Romance‑Scamming oder Love‑Scamming bekannt. Unabhängig vom genutzten digitalen Kommunikationskanal haben die Betrüger nur ein Ziel: Sie wollen von ihren Opfern Geld und andere finanzielle Gegenleistungen erbetteln.

So erkennen Sie Liebesbetrüger 1 / 9 Zurück Vorwärts 1. An der Kontaktaufnahme: Über Netzwerke oder Dating-Seiten kommen Scammer an E-Mail-Adressen. Eine E-Mail auf Englisch mit einer Einladung zum Chat dient als Lockmittel.

2. An der Sprache: Die Betrüger kommunizieren meist in gutem Englisch. Insider gehen davon aus, dass rund 95 Prozent der englisch sprechenden Kontakte auf deutschen Dating-Seiten Romance Scammer sind. Viele sprechen auch perfekt deutsch.

3. An den Bildern: Scam-Frauen locken oft mit Fotos, auf denen sie leicht bekleidet sind, Männer nutzen häufig Fotos von Uniformierten.

4. Am E-Mail-Inhalt: Scammer überhäufen ihre Opfer mit Liebesschwüren.

5. An Bitten um Geld, um einen Päckchen- oder Briefversand oder um ein gemeinsames Konto.

6. An ihren Anliegen: Die Polizei betont, dass Scammer es zurzeit vor allem auf ausländische Ausweispapiere abgesehen haben. Begehrt sind auch Einladungen nach Deutschland für einen Visumantrag. Manchmal sollen Päckchen nach Afrika gesandt werden. Der Inhalt ist meist mit einer gestohlenen Kreditkarte bezahlt oder es handelt sich um Drogen. Der Weiterversand kann strafbar sein.

So prüfen Sie Ihre Bekanntschaft: Geben Sie den Namen der Internetbekanntschaft mit dem Zusatz „Scammer“ in eine Suchmaschine ein. Falls Sie ein Foto haben, können Sie die umgekehrte Bildersuche nutzen. Die Polizei rät: Nutzen Sie für Online-Kontaktbörsen oder für digitalen Schriftverkehr mit einem Unbekannten eine alternative Mail-Adresse.

Das können Sie tun, falls Sie gescammt werden: Den Betrüger ignorieren, kein Geld überweisen und geleistete Zahlungen rückgängig machen. Speichern Sie E-Mails und Chats auf einem Speichermedium. Erstatten Sie Anzeige. Brechen Sie den Kontakt zum Scammer ab und legen Sie sich eine neue E-Mail-Adresse und eine neue Telefonnummer zu.

Mehr Infos: www.polizei-beratung.de und www.romancescambaiter.de

Oft haben sie vorher über viele Wochen hinweg ernsthaftes Interesse an ihrer Online-Bekanntschaft vorgetäuscht – deswegen fällt es Betroffenen oft nicht schwer, einer ersten Geldforderung nachzukommen. Seinem Partner oder der Partnerin würden die meisten schließlich auch Geld leihen. Doch das ist oft der Anfang von weiteren Geldforderungen oder weiteren Bitten um finanzielle Gefallen. In vielen Fällen operieren die Täter aus dem Ausland. (AZ)