Zweites Corona-Jahr: Eine Riesenbelastung für Familien im Kreis Neu-Ulm

Plus Bei der Erziehungsberatung im Kreis Neu-Ulm ist die Nachfrage im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Experten befürchten, dass der Bedarf noch viel größer ist.

Das Gefühl, dass es Familien in Zeiten der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie besonders schwer haben, trügt nicht: Für Familien im Landkreis Neu-Ulm waren die Belastungen und negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr sogar noch ausgeprägter als im ersten Corona-Jahr 2020, zeigt der Jahresbericht der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Neu-Ulm/ Illertissen, der jetzt im Jugendhilfeausschuss des Landkreises vorgestellt wurde. Doch die hier registrierten Fälle könnten nur die Spitze des Eisbergs abbilden.