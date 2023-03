14-Jährige aus Oberschönegg ist wieder aufgetaucht

Polizisten haben das vermisste Mädchen aus dem Kreis Unterallgäu in Landsberg am Lech aufgegriffen. Eine Frau hat den entscheidenden Hinweis gegeben.

Die Fahndung nach dem vermissten Mädchen aus Oberschönegg hat sich erledigt. Wie die Polizei am Mittwochmittag mitteilte, haben Beamte die 14-Jährige am Vormittag wohlbehalten in Landsberg am Lech in Oberbayern aufgegriffen.

Eine Frau, die von der Öffentlichkeitsfahndung wusste, meldete sich demnach bei der Polizei und teilte mit, dass sie die 14-Jährige am Bahnhof in Landsberg am Lech gesehen habe. Beamte der dortigen Polizeiinspektion überprüften den Hinweis und trafen die Vermisste dort tatsächlich an. "Sie war wohlauf", berichtet die Polizei. Die Beamten kümmern sich nun darum, dass das Mädchen wieder nach Oberschönegg gebracht hat.

Die 14-Jährige aus Oberschönegg galt seit 28. Februar als vermisst

Die 14-Jährige galt seit Dienstagvormittag, 28. Februar, als vermisst. An diesem Tag soll die Jugendliche noch mit dem Zug nach Regensburg unterwegs gewesen sein und vermutlich in Moosburg im Landkreis Freising, nordöstlich von München, ausgestiegen sein. Seitdem sei der Aufenthaltsort der 14-Jährigen unbekannt gewesen, hatte die Polizei mitgeteilt. Weil Suchmaßnahmen erfolglos blieben, wurde die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten gebeten. (AZ)