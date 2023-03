Vermisste 14-Jährige aus Oberschönegg meldet sich: Polizei sucht weiter

Das vermisste Mädchen aus dem Kreis Unterallgäu könnte sich laut Polizei in ganz Bayern aufhalten. Nun soll sie sich gemeldet, aber ihren Aufenthaltsort nicht verraten haben.

Eine 14-Jährige aus dem Landkreis Unterallgäu gilt seit mehr als einer Woche vermisst. Am Dienstag (7.3.23) veröffentlichte die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung. Mit einem Foto der Vermissten erhoffen sich die Ermittler Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mädchens.

Mittlerweile habe sie sich wohl telefonisch bei ihren Eltern gemeldet, aber nicht verraten, wo sie sich aufhalte. Das teilt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Nachfrage unserer Redaktion am Mittwoch (8.3.23) mit. Die Polizei geht derzeit von keiner Notsituation aus. Da das Mädchen noch minderjährig ist, hätten die Eltern das Aufenthaltsbestimmungsrecht, so die Sprecherin weiter.

14-jähriges Mädchen aus Oberschönegg verschwunden: So sieht sie aus

Die 14-Jährige gilt seit Dienstagvormittag, 28. Februar, als vermisst. An diesem Tag soll die Jugendliche noch mit dem Zug nach Regensburg unterwegs gewesen sein und vermutlich in Moosburg im Landkreis Freising, nordöstlich von München, ausgestiegen sein. Seitdem sei die 14-Jährige unbekannten Aufenthalts. Hinwendungsorte seien zunächst nicht bekannt gewesen. Sie könnte sich in ganz Bayern aufhalten, hatte es geheißen. Weil bisherige Suchmaßnahmen der Polizei nicht zum Auffinden der 14-Jährigen geführt hatten, wurde die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten gebeten.

Die 14-jährige Antonia Stiegeler aus Oberschönegg im Landkreis Unterallgäu wird vermisst. Foto: PP Schwaben Süd/West

Das Mädchen heißt Antonia Stiegeler und wurde in Illertissen geboren. Am Samstag wurde sie 14 Jahre alt. Laut Polizei war sie bekleidet mit:

einer schwarzen Jacke

weißen Stoffschuhen

einer dunklen Jogginghose

einer Bauchtasche.

Sie wird beschrieben als schlank und circa 1,65 Meter groß. Ihre Haarfarbe ist schwarz. Hinweise zum Aufenthaltsort werden bei der Polizeiinspektion Memmingen unter der Telefonnummer 08331/100-0 entgegengenommen. (AZ)