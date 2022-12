Landkreis Unterallgäu

vor 33 Min.

Wie die italienische Mafia im Allgäu Fuß gefasst hat

Plus Dem Allgäu wird schon seit Jahrzehnten eine hohe Präsenz der italienischen Mafia nachgesagt – das hat historische Gründe.

Von Simone Härtle Artikel anhören Shape

83 Ermittlungsverfahren mit Bezug zur Organisierten Kriminalität hat es vergangenes Jahr in Bayern gegeben – das geht aus einem Bericht des Landeskriminalamts (LKA) hervor. Fünf davon fielen in das Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Details, um welche Delikte es sich genau handelt, wollen die Beamten mit Verweis auf laufende Ermittlungen und Gerichtsverfahren nicht nennen. Nur so viel: „Der Schwerpunkt liegt im Bereich Betäubungsmittel-Kriminalität und Bandendiebstahl von hochwertigen Neuwagen“, sagt Polizeisprecher Holger Stabik.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen