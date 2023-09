Wer hat die schönste Schultüte? Jetzt mitmachen beim Bildervoting

Beim Basteln der Schultüte ist der Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Unsere Redaktion sucht die schönsten Exemplare aus dem Raum Neu-Ulm und Illertissen.

Unter den vielen Dingen, den den ersten Schultag so aufregend machen, hat sie eine ganz besondere Rolle: Die Schultüte, die traditionell den Erstklässlern den Start versüßen soll. Seit dem 19. Jahrhundert wird dieser Brauch in Deutschland gepflegt und gehört heute zum Schulbeginn unbedingt dazu.

Mindestens genauso wichtig wie der Inhalt ist dabei das Aussehen der Schultüte. Viele Eltern basteln das besondere Stück heute selbst und lassen ihrer Kreativität freien Lauf: Beliebte Comicfiguren, bunte Blumen, Einhörner oder Sportmotive zieren die Tüten und machen sie zu etwas ganz Besonderem. Ob passend zum Schulranzen oder im Stil des Lieblingshobbys des Kindes: Viele Schultüten sind wahre Kunstwerke.

Unsere Redaktion sucht die schönste Schultüte der Region

Unsere Redaktion möchte die schönsten Schultüten aus der Region in einer Online-Bildergalerie zeigen - vielleicht ist ja auch die ein oder andere Anregung für die Schultüten der künftigen Erstklässler dabei? Bei einer Abstimmung können unsere Nutzerinnen und Nutzer dann die schönste Schultüte der Region küren. Schicken Sie uns Ihr Foto per Mail an redaktion@illertisser-zeitung.de oder redaktion@nuz.de - Einsendeschluss ist Freitag, 8. September, 14 Uhr. (AZ)

