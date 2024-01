Senden

vor 13 Min.

Landratswahl: So schlagen sich die Kandidaten bei der Podiumsdiskussion

Bei der Podiumsdiskussion in Senden (von links): Wolfgang Dröse (AfD), Eva Treu (CSU), Ludwig Ott (Grüne), Joachim Eisenkolb (Freie Wähler) und Daniel Fürst (SPD).

Plus Im Bürgerhaus in Senden stellen sich die fünf Landtags-Kandidierenden Fragen zu vier zentralen Themen. Mehr als 700 Gäste erleben einen Abend mit vielen Facetten.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Am Anfang spendeten die Kandidierenden bei der Landratswahl dem Publikum Applaus: Zur Podiumsdiskussion von Neu-Ulmer Zeitung, Illertisser Zeitung und Südwestpresse waren so viele Menschen gekommen, dass im Foyer Lautsprecher aufgestellt werden mussten. So konnten jene, die drinnen keinen Platz fanden, zumindest zuhören. Ob im Saal oder im Foyer – mehr als 700 Menschen erlebten einen teils kontroversen und teils lustigen Abend.

Die meisten Lacher verdiente sich SPD-Kandidat Daniel Fürst. Er und die anderen sollte Halbsätze beenden. Auf die Frage, welche Themen er in seinem Beruf als Schornsteinfeger bei Kundenbesuchen ausblende, antwortete er: "Sexualität und Religion." Ernster, aber sachlich verlief der übrige Abend.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen