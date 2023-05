Langenau/Kreis Neu-Ulm

vor 52 Min.

Dreck und gestörter Polizeifunk: Wenn Störche zum Ärgernis werden

Plus Langenau bezeichnet sich als Stadt der Störche. Ausgerechnet dort gibt es Ärger. Es geht um Dreck und gestörten Polizeifunk. Wie ist die Lage im Kreis Neu-Ulm?

Von Mira Herold-Baer

Die Anzahl der Störche im Landkreis Neu-Ulm wächst - zunächst eine gute Nachricht. Tummeln sich jedoch zu viele Störche auf engem Raum, baut manch einer sein Nest an ungeeigneter Stelle: auf Strommasten, dem Polizeiposten oder vor der eigenen Haustür. Nach deutscher Redensart bringt der Storch Kinder und Glück, in der Realität jedoch lautes Geklapper, verstopfte Kamine und allerhand Dreck. So blickt manch Hausbesitzerin in Langenau sorgenvoll nach oben. Hat sich ein Storch auf dem Dach eingenistet, darf das Nest der besonders geschützten Tierart nicht einfach entfernt werden. Es drohen hohe Strafen - laut Bußgeldkatalog bis zu 50.000 Euro.

Der LBV zählt 18 Jungstörche im vergangenen Jahr im Landkreis Neu-Ulm

Für die Nester auf den Dächern sind grundsätzlich die Hausbesitzer selbst verantwortlich. Diese tragen die Fürsorge für die Brutstätte und sind zuständig für die Reinigungen. Das Hausdach muss einiges aushalten können - ausgebaute Brutstätten mit bis zu einer Tonne sind kein Leichtgewicht. Soll das Nest weg, muss dies erst die Naturschutzbehörde erlauben. Im Landkreis Neu-Ulm ist hierfür die höhere Naturschutzbehörde der Regierung von Schwaben zuständig. Laut Philipp Kraemer lag die Anzahl der eingereichten Anfragen im vergangenen Jahr mindestens im zweistelligen Bereich. Davon seien jedoch nur wenige aus dem Landkreis Neu-Ulm. Das kann sich ändern, im Kreisgebiet brüten immer mehr Störche erfolgreich. Der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) zählte im vergangenen Jahr 18 Jungstörche.

