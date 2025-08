Wegen einer Unfallflucht in Vöhringen ermittelt die Polizei gegen einen Lastwagenfahrer. Am Freitag gegen 14.30 Uhr stieß der 40-Jährige in der Illerzeller Straße mit seinem Lkw gegen ein geparktes Auto. Laut Polizei fuhr er daraufhin weiter, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen berichteten Beamten der Polizeiinspektion Illertissen von dem Unfall.

