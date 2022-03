Nach drei Jahren Vakanz: Neuer evangelischer Pfarrer für Babenhausen

Plus Mit Michael Granzin gibt es einen neuen evangelischen Pfarrer in der Kirchengemeinde Lauben-Babenhausen. Er soll als "Dorfpfarrer mit Leib und Seele" tätig sein.

Auf diesen Tag haben die Mitglieder der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Lauben-Babenhausen lange warten müssen: Genau drei Jahre nach der Verabschiedung von Pfarrer Stefan Scheuerl konnten sie mit Pfarrer Michael Granzin einen Nachfolger begrüßen. Dass dessen Einführungsgottesdienst wegen Erkrankung auf den vierten Fastensonntag verschoben werden musste, hat laut Dekan Christoph Schieder durchaus einen Sinn. Schließlich bringe auch der in der römisch-katholischen und evangelisch-lutherischen Liturgie mit "Laetare" (Freut euch) betitelte Sonntag die Freude der Gläubigen zum Ausdruck.