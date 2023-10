Zum zweiten Mal binnen weniger Wochen: Bankeinbruch in Lauben

Wieder ist ein Geldautomat in Lauben im Unterallgäu geknackt worden. Die Bankangestellten waren jedoch sensibilisiert.

Zum zweiten Mal binnen weniger Wochen ist ein Geldautomat in Lauben aufgebrochen worden. Die bislang Unbekannten drangen laut Polizeibericht in der Nacht zum Montag gewaltsam in das ehemalige Bankgebäude an der Hauptstraße ein. Wie bereits Anfang August verwendeten die nächtlichen Einbrecher eine Leiter, um das Sicherungsgitter eines Fensters aufzuhebeln und die dahinterliegende Glasscheibe einzuschlagen. Ziel der Diebesbande war wiederum ein Geldausgabeautomat im Vorraum des Hauses, den sie mithilfe mitgebrachter Werkzeuge und massiver Gewaltanwendung öffneten.

Der Sachschaden durch den Bankeinbruch in Lauben ist beträchtlich

Wegen der Tat im Sommer waren die Verantwortlichen der Bank jedoch sensibilisiert und es befand sich nur wenig Geld im Automaten. Die Straftäter mussten sich deshalb mit lediglich 1.500 Euro begnügen. Der angerichtete Sachschaden ist deutlich höher: Er beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei jederzeit unter Telefon 08331/100-0 entgegen. (AZ)