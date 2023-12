Boden bricht durch: Partygäste stürzen in den Keller

In einem leer stehenden Haus bei Laupheim trifft sich eine Gruppe zum Feiern. Plötzlich gibt der Boden des Erdgeschosses nach.

Mehrere Personen sind bei einer Feier in einem leer stehenden Haus in der Nähe von Laupheim in die Tiefe gestürzt. Am Sonntag gegen 2.30 Uhr wurden Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei nach Untersulmetingen in den Kapellenberg gerufen. Dort hielt sich in einem leer stehenden Haus eine größere Personengruppe zum Feiern auf. Plötzlich brach der Boden in einem Zimmer im Erdgeschoss durch. Die im Raum befindlichen Leute krachten samt dem Boden ein Stockwerk tiefer in den Keller.

Zum Glück wurden nur fünf Personen leicht verletzt. Die Rettungskräfte kamen schnell vor Ort, kümmerten sich um die Verletzten und betreuten die anderen anwesenden Feiernden. Die Ermittlungen zur Ursache des Absackens des Bodens dauern noch an. An der Einsatzstelle waren neun Rettungswagen, fünf Notärzte und die Feuerwehren Laupheim, Untersulmetingen und Biberach. (AZ)