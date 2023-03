Laupheim

vor 48 Min.

Feuer auf dem Dach von Sporthalle in Laupheim

Bei Bauarbeiten an einer neuen Sporthalle in Laupheim ist am Freitag ein Brand ausgebrochen. Der Schaden ist groß.

Durch den Brand einer Sporthalle ist am Freitag in Laupheim (Landkreis Biberach) hoher Schaden entstanden. Gegen 10.30 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei Rauch und Feuer an einer Sporthalle im Laubachweg. Dort wird gerade eine Sporthalle neben der bestehenden Halle neu gebaut. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei führte eine Firma Arbeiten am Dach des Rohbaus durch. Dabei soll Baumaterial in Brand geraten sein. Den Arbeitern gelang es, sich in Sicherheit zu bringen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Gegen 11 Uhr war das Feuer gelöscht. Die Polizei Laupheim ermittelt nun die genaue Ursache des Brandes. Den Schaden schätzt sie auf mindestens 200.000 Euro. (AZ)

