Streit eskaliert: Drei Männer müssen in Klinik und Polizeigewahrsam

In einer Gemeinschaftsunterkunft eskaliert ein Streit unter Nachbarn. Drei Beteiligte werden verletzt. Einer kam in Polizeigewahrsam. Was bislang bekannt ist.

In Laupheim ist am Dienstagabend ein Streit unter Nachbarn in einer Gemeinschaftsunterkunft eskaliert. Drei drei Beteiligten wurden laut Polizei verletzt, zwei davon mussten ins Krankenhaus. Ein Mann kam in Polizeigewahrsam.

Kurz vor 22 Uhr habe ein Zeuge die Streitigkeiten in der Unterkunft in der Wendelinsgrube gemeldet. Drei Männern im Alter von 22, 32 und 51 Jahren seien wohl im Flur in Streit geraten. Der Streit eskalierte.

Ein 51-Jähriger soll auf einen 22-Jährigen eingeschlagen haben. An der Auseinandersetzung sollen auch ein 32-Jähriger und ein 54-Jähriger beteiligt gewesen sein. Der 54-Jährige sei dem 22-Jährigen zu Hilfe gekommen und soll dabei wohl auch angegriffen worden sein. Nach der Prügelei seien die beiden 32 und 51 Jahre alten Angreifer geflüchtet, konnten aber wenig später durch die Polizei in unmittelbarer Nähe festgenommen werden.

Drei der Beteiligten erlitten Verletzungen, von denen zwei Männer im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der 54-Jährige wurde leicht verletzt, während der 22-Jährige und der 51-Jährige die Nacht im Krankenhaus verbrachten. Die Polizei Laupheim (Telefon: 07392/96300) ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der 32-Jährige blieb unverletzt und wurde in Gewahrsam genommen. Er und der 51-Jährige standen laut Polizei erheblich unter Alkoholeinwirkung. Warum die Kontrahenten in Streit geraten sind und wie die Auseinandersetzung ablief, sei noch Gegenstand der Ermittlungen. (AZ)