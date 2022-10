Vierjähriger wird von Garagentor eingeklemmt

Ein kleiner Bub hat sich in Laupheim vom Tor der heimischen Garage hochziehen lassen. Rettungskräfte mussten das Kind wiederbeleben.

Die Feuerwehr musste am Dienstag in Laupheim (Landkreis Biberach) einen Buben befreien, der von einem Garagentor eingeklemmt worden war. Die Mutter des Buben wollte gegen 8.30 Uhr mit dem Fahrrad die Tiefgarage verlassen, berichtet die Polizei. Ein Kleinkind saß im Kindersitz des Fahrrads, als die Mutter das Garagentor öffnete. Während der Motor das Tor nach oben zog, klammerte sich der Vierjährige an das Tor und ließ sich mit nach oben ziehen. Oben angekommen wurde das Kind zwischen Decke und Tor eingeklemmt.

Erst die Feuerwehr konnte den Buben wieder befreien. Sofort begannen die Retter mit der Wiederbelebung und brachten den Buben ins Krankenhaus. Von dort kam schon bald die erleichternde Meldung, dass der Vierjährige außer Lebensgefahr sei. Wie schwer seine Verletzungen sind und ob der Radhelm beigetragen hat, Schlimmeres zu verhindern, ist nach Angaben der Polizei noch nicht bekannt. (AZ)